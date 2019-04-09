دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق شاشة 31.6 إنش بتقنية mini-LED في النصف الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف المحلل Kuo عن خطط ابل القادمة لإطلاق شاشة بإضاءة خلفية mini-LED وبحجم 31.6 إنش في الربع الثاني أو الثالث من هذا العام، بينما تقدم إصدار جديد من أجهزة MacBook و جهاز آيباد بشاشة مميزة بتقنية mini-LED في 2021.

في تقرير جديد للمحلل Ming-Chi Kuo إستعرض خطط ابل المتوقعة لهذا العام وأيضاً السنوات المقبلة، التي ترتكز بشكل خاص على إهتمام شركة ابل مؤخراً بتقنية شاشات LED.

وقد أكد Kuo على أن شركة ابل ستقدم شاشة بإضاءة خلفية mini LED في الربع الثاني إلى الربع الثالث من 2019، على أن تأتي الشاشة بحجم 31.6 إنش وبدقة عرض 6K.

بينما تخطط ابل وفقاً لتقرير Kuo لإطلاق أجهزة MacBook وآيباد بتقنية mini-LED في الشاشة في نهاية 2020 أو في بداية عام 2021، حيث تأتي الشاشة الخارجية المميزة بحجم 31.6 إنش بإضاءة خلفية ميني LED بينما تتميز أجهزة الآيباد وMacBook بشاشات ميني LED من الحافة إلى الحافة وهو السبب لتأخر ابل في إطلاق هذه الفئة حتى 2021.

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أيضاً من المتوقع أن تأتي أجهزة الآيباد المميزة بشاشات LED mini بحجم 10 إلى 12 إنش، بينما تقدم ابل جهاز mini-LED MacBook بحجم 15 و17 إنش في الشاشة، كما تشير التوقعات إلى أن هذه التقنية ستأتي لاحقاً أيضاً إلى أجهزة MacBook Pro.

وقد أوضح Kuo في هذا التقرير إلى أن إهتمام شركة ابل بتقنية mini LED في الشاشة يعود إلى ما تقدمه هذه التقنية في عرض مميز بتدرج لوني واسع، مع أعلى نسبة تباين، كما تقدم هذه التقنية تعتيم بمستوى أعلى في الشاشة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن تقنية mini LED في الشاشة ستدعم تصميم نحيف لشاشات الأجهزة، مع إستهلاك أقل للطاقة، كما تعد إختيار أفضل لشركة ابل من تقنية OLED الحالية في الشاشة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لإطلاق شاشة 31.6 إنش بتقنية mini-LED في النصف الأول من 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.