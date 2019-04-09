شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يؤكد خلال لقائه بالرئيس اللبنانى دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الزيارة التي قام بها اليوم الثلاثاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى لبنان للمشاركة في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، التقى الأمين العام بالرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على التأكيد في بداية اللقاء على الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، خاصة بعد تشكيل الحكومة اللبنانية والذي مثل خطوة هامة نحو العمل من أجل تحقيق التقارب المنشود بين الأطراف السياسية في الساحة اللبنانية، وأيضاً في طريق مخاطبة احتياجات وأولويات كافة أبناء الشعب اللبناني بمختلف أطيافه.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اللبناني حرص من جانبه على تأكيد مساندته للدور الهام الذي تلعبه جامعة الدول العربية، باعتبارها المنظمة العربية الأم، في تعزيز العمل العمل العربي المشترك، خاصة خلال المرحلة الحرية التي تواجه فيها المنطقة العربية العديد من التحديات والتهديدات. كما أكد الرئيس عون مساندته في هذا الصدد للجهود التي يبذلها الأمين العام في إطار السعي لتنشيط دور الجامعة في التعامل مع قضايا الأولوية على المستوى العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من ناحية أخرى، أشار عفيفي إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من أهم القضايا التي تحظى بالأولوية خلال المرحلة على المستوى العربي وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى تناول كيفية العمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة التي عقدت في تونس، وكذا عن القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة والتي عقدت في يناير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.