مسؤول سوري يتوقع تحسنا نسبيا في أسعار الصرف بسبب قدوم موسم الأعياد والصيف

وبيّن السواح أن سعر صرف الدولار سينخفض قريباً نتيجة لقرب موعد الأعياد وشهر رمضان، الفترة التي تزداد فيها الحوالات المالية القادمة من الخارج، وفقاً لموقع "سيريا ستيبس".

© Sputnik . Dmitry Vinogradov

وأضاف السواح أن من العوامل التي تؤدي إلى التوقع بانخفاض سعر الدولار قدوم فصل الصيف، الذي "يبشر هذا العام بتوافد عدد كبير من السياح والمغتربين لم تشهده سوريا منذ بداية أزمتها، وذلك بسبب تحسن الوضع الأمني هذا العام بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة".

وتابع السواح أن الحكومة تسعى جاهدة لخفض سعر الدولار من خلال عدة إجراءات يتم العمل عليها، حيث يتم إعادة النظر بالمستوردات وتم إطلاق حملة كبير لمكافحة التهريب.

وأشار السواح أن من أهم العوامل التي سوف تصب في خفض سعر الدولار هو تحرك عجلة الإنتاج الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، حيث أن معرض منتجات الصناعات الغذائية الذي أقيم في مدينة المعارض في معرض دمشق الدولي واختتم قبل أيام، يعد من أكبر المعارض من نوعه في سوريا.

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وأكد من خلاله عدد من المستثمرين والمنتجين السوريين، رغبتهم في دعم اقتصاد بلدهم والاستثمار فيها خصوصاً بعد ما رأوه من عوامل مشجعة.

وتوقع السواح نتيجة التواصل معهم قدوم عدد ضخم من التحويلات باتجاه الاستثمار والتشغيل والاستيراد، الأمر الذي سينعكس على تحسن صرف الليرة مؤكداً أن سوريا تعتبر بيئة خصبة وممتازة للاستثمار رغم كل ما جرى، وذلك بسبب الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في سوريا قد وصل إلى مستويات قياسية زادت عن 550 ليرة للدولار الواحد، ولكن شهد سعر الصرف انخفاض خلال اليومين الماضيين بمقدار خمس ليرات ليصل لحوالي 540 ليرة للدولار الواحد.