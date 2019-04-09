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وبيّن السواح أن سعر صرف الدولار سينخفض قريباً نتيجة لقرب موعد الأعياد وشهر رمضان، الفترة التي تزداد فيها الحوالات المالية القادمة من الخارج، وفقاً لموقع "سيريا ستيبس".
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
وتابع السواح أن الحكومة تسعى جاهدة لخفض سعر الدولار من خلال عدة إجراءات يتم العمل عليها، حيث يتم إعادة النظر بالمستوردات وتم إطلاق حملة كبير لمكافحة التهريب.
وأشار السواح أن من أهم العوامل التي سوف تصب في خفض سعر الدولار هو تحرك عجلة الإنتاج الاقتصادي والإنتاجي والتصديري، حيث أن معرض منتجات الصناعات الغذائية الذي أقيم في مدينة المعارض في معرض دمشق الدولي واختتم قبل أيام، يعد من أكبر المعارض من نوعه في سوريا.
وأكد من خلاله عدد من المستثمرين والمنتجين السوريين، رغبتهم في دعم اقتصاد بلدهم والاستثمار فيها خصوصاً بعد ما رأوه من عوامل مشجعة.
وتوقع السواح نتيجة التواصل معهم قدوم عدد ضخم من التحويلات باتجاه الاستثمار والتشغيل والاستيراد، الأمر الذي سينعكس على تحسن صرف الليرة مؤكداً أن سوريا تعتبر بيئة خصبة وممتازة للاستثمار رغم كل ما جرى، وذلك بسبب الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع.
يشار إلى أن سعر صرف الدولار في سوريا قد وصل إلى مستويات قياسية زادت عن 550 ليرة للدولار الواحد، ولكن شهد سعر الصرف انخفاض خلال اليومين الماضيين بمقدار خمس ليرات ليصل لحوالي 540 ليرة للدولار الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سوري يتوقع تحسنا نسبيا في أسعار الصرف بسبب قدوم موسم الأعياد والصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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