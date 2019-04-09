ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى 400

رام الله — سبوتنيك. قال "نادي الأسير" الفلسطيني في بيان "إن عشرات الأسرى التحقوا بالإضراب عن الطعام خلال الساعات الماضية في عدة سجون منها: النقب الصحراوي وريمون ونفحة وايشل وعوفر وجلبوع ومجدو حيث بلغ عددهم 400 أسير".
وأضاف نادي الأسير: "أن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري داخل المعتقلات وجهود مصرية ما تزال مستمرة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحقيق مطالب الأسرى الحياتية".
يذكر أن قيادة الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية أعلنت أمس الاثنين البدء بإضراب مفتوح عن الطعام مؤكدة فشل الحوار والتفاوض مع إدارة السجون بعد رفضها مطالبهم وفرضها شروطا معقدة على استخدام الهواتف العمومية الأمر الذي واجهوه بالإعلان الفوري عن الشروع بالإضراب.
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