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© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضاف أن أعضاء المجلس توافقوا على اختيار محمد علي الشدادي وعبد الرزاق الهجري نائبين للرئيس.
وحسب المصدر، سيفتتح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجلسة التي ستحظى بدعم دولي وإقليمي.
وكانت قوات سعودية بقوام لواء ترافقها منظومة دفاع جوي نوع باتريوت، وقوات أخرى من الحماية الرئاسية اليمنية وصلت اليومين الماضيين إلى مدينة سيئون لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني، الأولى في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية منذ استقالة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 22 يناير 2015، وإحكام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قبضتها على العاصمة صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن... مجلس النواب ينعقد خلال 48 ساعة في حضرموت لاختيار هيئة رئاسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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