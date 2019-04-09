نتنياهو: سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا

سبوتنيك. وقدم نتنياهو الشكر لمواطني إسرائيل على ثقتهم في حزب "الليكود" الحاكم، معلنا أنه سيبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائه.

وأعلن رئيس حزب الليكود الحاكم، بنيامين نتنياهو، الذي دخل في منافسة قوية مع غريمه، الجنرال بيني غانتس، زعيم حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض)، فوز الكتلة اليمينية بقيادة حزبه.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، قبل قليل، عن النتائج الأولى لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى تراجع حزب "الليكود"، بقيادة بنيامين نتنياهو.

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وأظهرت نتائج انتخابات الكنيست الأولى، حصول حزب "الليكود" على 36 مقعدا، مقابل حزب "أزرق أبيض" 37 مقعدا، و"العمل" 7 مقاعد، و"شاس" 6 مقاعد، و"كولانو" 4 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، وحزب "عودة" 6 مقاعد، و"ليبرمان" 5 مقاعد.

وزعمت قناة الكنيست الإسرائيلية على لسان نتنياهو فوزه وتشكيله لحكومة يمينية بقيادته، مع شركائه.

وتتناقض هذه الرؤية مع ما نشره يائير لابيد، أحد أعضاء حزب "أزرق أبيض" الأساسيين، حيث كتب على صفحته الرسمية على "تويتر"، فوز حزبه، دون أي توضيح يذكر "نجاح أزرق أبيض" فحسب.