اجتماع عسكري عربي أمريكي في الرياض بمشاركة قطرية

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السعودية، الثلاثاء، استضافتها اجتماعًا عربيًا أمريكيًا، الإثنين، بمشاركة قطرية؛ في إطار التحضير لإطلاق "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي"، المعروف إعلاميًا باسم "الناتو العربي".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن الاجتماع عقد في الرياض بمشاركة "رفيعة المستوى" (دون تحديدها)؛ من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن.



وأضافت أن "الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو إطلاق التحالف الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، دون تفاصيل إضافية.



وأشارت أن التحالف يعد أحد مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض في أغسطس/آب 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.