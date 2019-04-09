الأمم المتحدة: سنحل أزمة اللجوء السوري في لبنان قريبا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، الثلاثاء، أنه "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين (في لبنان)، لا سيما أننا نتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لها، بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" في بيروت، في ختام زيارة رسمية للعاصمة اللبنانية استمرت يومين.

وقالت المسؤولة الأممية: "أظنكم تريدون عودة اللاجئين السوريين إلى بيئة آمنة، هذا مهم للغاية.. أعتقد أن أي مواطن سوري ليس في بلده، يتطلع إلى العودة إليه، على أن ينعم بالكرامة والسلام فيه".

وأضافت: "هم بشر، وجيران، نتمنى لهم كل خير، وهذا ما نعمل عليه في الأمم المتحدة".

وأوضحت أن الجميع يعرف ما تفرضه حالة اللاجئين السوريين في لبنان من أعباء على الخدمات الصحية والتعليم والمياه، معربة عن تطلعهم إلى حل لذلك.

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من جهة أخرى، أعلنت نائبة الأمين العام، عقدها اجتماعات مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيسي مجلس النواب نبيه بري، والحكومة سعد الحريري.

وبيّنت أنها بحثت خلال لقاءاتها سبل دعم الأمم المتحدة لمسار التنمية في لبنان، وأزمة اللاجئين السوريين، و"أعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان والجهات المانحة".

ويشكو لبنان، البالغ عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين نسمة، بحسب تقدير غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري، أواخر مارس / آذار الماضي، إن النظام السوري لا يوافق إلا على "نسبة ضئيلة" من أسماء اللاجئين المقدّمة في إطار "العودة الطوعية".

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفا، حتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت بيروت عن عودة "طوعية" لعدة دفعات من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في الوقت الذي تقول فيه مصادر بالمعارضة السورية إنهم يعودون نتيجة تضييقات من "حزب الله" حليف النظام السوري، أو صعوبة الاجراءات القانونية لبقائهم، أو سوء الأحوال المادية ونقص المساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.