شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما بإقامات مزورة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تمكَّنت الجهات الأمنية بجدة، من ضبط فتاتيْن هاربتيْن من منزل والدهما، وبحوزتهما إقامتان مزوَّرتان من الجنسية الصومالية.
وكانت دورية أمنية بحي الحمراء بجدة، قد استوقفت مركبة من نوع “هيونداي” بداخلها فتاتان صغيرتان في السن من الجنسية الصومالية، وبسؤال قائد المركبة أفاد بأنهما ركبتا معه مشواراً، وعند سؤالهما بدا عليهما الارتباك وفي وضعٍ غير طبيعي.
وبالتأكُّد من وضع الإثباتات التي بحوزتهما اتضح أنها مزوَّرة، وهاربتان من منزل والدهما، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما إلى الجهات المختصَّة لإكمال اللازم بحسب الاختصاص.
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