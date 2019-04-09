شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مقتل 8 حوثيين فى قصف جوى للتحالف العربى فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 8 عناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم، في قصف جوي شنته قوات التحالف العربي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، اليوم،الثلاثاء، أن قوات التحالف العربي استهدفت تجمعا لعدد من عناصر ميليشيا الحوثي كانوا يتخفون في إحدى الجروف الجبلية الواقعة فوق تبة القرن القريبة من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 8 عناصر من المليشيا.

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يذكر أن قوات التحالف العربي شنت، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات جوية مكثفة في مديرية كتاف، أسفرت عن سقوط وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية من بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والعربات القتالية.