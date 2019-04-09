تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر

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عبد القادر بن صالح
عين البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل الجاري، جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) التي عقدت بقصر الأمم للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء. وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري : أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم، اعتراضا منها على تعيين
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم، اعتراضا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا، وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.
وقالت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية، أمس الإثنين، إن الرئيس الانتقالي لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211، وبحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية. (التفاصيل)
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