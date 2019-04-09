انت الان تتابع اليوم.. البرلمان الجزائري يعلن خلو منصب الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان الجزائري - صورة أرشيفية

بدأ نواب غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) في التوافد، اليوم الثلاثاء، على مقر "قصر الأمم" للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تمهيدا لعقد الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان الخاصة بإعلان خلو منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت للبلاد. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في التاسعة صباحا (العاشرة بتوقيت القاهرة)، على أن يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة. وأعلنت أحزاب المعارضة الجزائرية مقاطعتها لجلسة اليوم، اعتراضا منها على تعيين عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا مؤقتا، وطالبوا باستقالته وتعيين بديل له قبل تطبيق المادة 102.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات