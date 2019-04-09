دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إصدار آيفون 11 سيحمل نموذجين بشاشات OLED أكبر وثلاث كاميرات خلفية (إشاعات)

زعم موقع Macotakara أن إصدار آيفون 2019 سيحمل معه نموذجين مختلفين من حيث حجم الشاشات مع احتوائه على ثلاث كاميرات خلفية، حيث أن نسخة ستكون بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة وهي على الأغلب التي ستحل مكان آيفون Xs، أما الأخرى ستكون بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة لتحل مكان آيفون Xr.

كما أشارت الموقع إلى استمرار استخدام وصلة الآيفون الاعتيادية Lightning لكنها ستحوي تحويلة لمنفذ USB من نوع C مع شاحن سريع بقدرة 18 واط سيكون متواجد في علبة الآيفون لأول مرة مع دعم الآيفون تقنية الشحن اللاسلكي العكسي، وتدعيماً للاشاعات التي ترددت خلال الفترة الماضية حول الكاميرا الخلفية فأكد الموقع على أنها ستكون ثلاثية، مع تباين في الأراء حول أي من آيفونات 2019 سيحوي على الكاميرا الثلاثية بنسخته الأساسية.

وبالإضافات الجديدة سواء بالكاميرا الثلاثية أو حتى ما سبق من الحديث حول تدعيم الآيفون ببطارية أكبر حجماً لسعة أكبر فقد تم الإشارة إلى زيادة في سمك الإصدارات القادمة؛ لكنه لن يكون ملاحظ بشكل كبير حيث أن الزيادة في السمك ستتراوح في كلا الطرازين من 0.5 إلى 0.15 ملم.

ووفقاً لتاريخ الموقع الياباني في التنبؤات المستقبلية وخصوصاً لمنتجات آبل يمكن الأخذ بتقريره على محمل الجد أو على الأقل بنسبة عالية من المصداقية، فقد سلط الضوء على إلغاء آبل لمنفذ السماعة في آيفون 7 قبل إطلاقه بالإضافة لكونه نجح في إفشاء عديد من مواصفات الآيباد منذ وقت قريب، ويبقى الميعاد للتأكد بشكل رسمي من جميع هذه المواصفات هو الإطلاق الرسمي والذي سيكون في سبتمبر القادم على الأغلب حسب ما عودتنا الشركة.

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