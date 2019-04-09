الرئيس الجزائرى المؤقت: البلاد تشهد حدثا تاريخيا ويتوجب الإصغاء للشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح إن الجزائر تشهد حدثا تاريخيا ويتوجب الإصغاء للشعب الجزائرى العظيم. وأضاف بن صالح، فى كلمة له عقب إعلان البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الثلاثاء تولى بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما بصفته رئيس مجلس الأمة عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، "أننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطى للشعب الجزائرى وتقرير مصيره.

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