ثلاث دول عربية تقدم "أكبر دعم مالي" في تاريخ الأمم المتحدة

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وقال الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "إن ما قدمته المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لليمن في عام 2019 بلغ مليار و250 مليون دولار أمريكي، وهو يعد أكبر دعم في تاريخ الأمم المتحدة".

وأضاف الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين: "نعمل في تنفيذ برامجنا الإغاثية والإنسانية مع شريك مهم هو الأمم المتحدة"، بحسب صحيفة "الأيام" السعودية

وعقد المؤتمر الصحفي، أمس، بمناسبة تخصيص دعم مالي لليمن ضمن منحة "إمداد" بحضور جمع من مسؤولي مكاتب منظمات الأمم المتحدة و ممثلي أجهزة الإعلام المختلفة، وأكد الربيعة حرص المملكة والإمارات على وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن.

ولفت الربيعة إلى أن كل المساعدات المالية التي تقدمها للأمم المتحدة تخضع للرقابة لضمان وصولها لمستحقيها رغم ما تواجهه من تجاوزات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.