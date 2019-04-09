- 1/2
- 2/2
وقال قحطان طه: "نحن ممتنون جدا لكرم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للشعب العراقي ومبادرته ببناء مدينة رياضية في بغداد، فهي تنم عن الوفاء والحب الكبير والمودة للشعب العراقي من الملك سلمان، وما شاهده الجميع من احتفال قبل أيام في ملعب الشعب في بغداد"، حسب "وكالة بغداد اليوم".
© REUTERS / Khalid al Mousily
وجاءت رسالة السفير السعودي ردا على التعاون الذي تبديه السعودية خلال الفترة الأخيرة تجاه العراق، وهدية الملك سلمان التي أهداها إلى الشعب العراقي، في مارس/آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.
وأكد وكيل وزير الشباب والرياضة العراقية عصام الديوان إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المدينة الرياضية التي أهداها العاهل السعودي للشعب العراقي، والتي تقدر تكلفة إنشائها بنحو 450 مليون دولار.
وعبر الديوان عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي عامة على هذه المكرمة التي نشرت الفرح والسعادة في نفوس العراقيين وأعادت لهم كثيرا من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بشأن هدية بلغت قيمتها 450 مليون دولار... رسالة عراقية إلى الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.