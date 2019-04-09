بشأن هدية بلغت قيمتها 450 مليون دولار... رسالة عراقية إلى الملك سلمان

وقال قحطان طه: "نحن ممتنون جدا لكرم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله للشعب العراقي ومبادرته ببناء مدينة رياضية في بغداد، فهي تنم عن الوفاء والحب الكبير والمودة للشعب العراقي من الملك سلمان، وما شاهده الجميع من احتفال قبل أيام في ملعب الشعب في بغداد"، حسب "وكالة بغداد اليوم".

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وتابع قحطان أن "الجماهير في ملعب الشعب الدولي ظهرت بمقطع فيديو وهي ترحب بشكل كبير بالوفد السعودي المتواجد من أجل اختيار موقع المدينة الرياضية …. كل هذا يدل على تثمين وتقدير الشعب العراقي لهذه المكرمة من ملك محب لأبناء عروبته، ونتمنى التوفيق والازدهار والتقدم لكلا البلدين الشقيقين، وحقيقة بدأت العربة تسير في هذه الاتجاه بكافة المجالات، ومتفائل جدا بأن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت السارة، وسنرى الشركات من المملكة خصوصا بعد فتح منفذ عرعر العراقي".

وجاءت رسالة السفير السعودي ردا على التعاون الذي تبديه السعودية خلال الفترة الأخيرة تجاه العراق، وهدية الملك سلمان التي أهداها إلى الشعب العراقي، في مارس/آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.

وأكد وكيل وزير الشباب والرياضة العراقية عصام الديوان إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المدينة الرياضية التي أهداها العاهل السعودي للشعب العراقي، والتي تقدر تكلفة إنشائها بنحو 450 مليون دولار.

وعبر الديوان عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي عامة على هذه المكرمة التي نشرت الفرح والسعادة في نفوس العراقيين وأعادت لهم كثيرا من الأمل حول عودة الأمجاد للرياضة العراقية.