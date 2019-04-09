الأمين العام المساعد: الجامعة العربية تعد دراسات لإعمار الدول العربية بعد انتهاء النزاعات

موسكو — سبوتنيك. وقال الأمين العام المساعد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض "أرابيا إكسبو":

"نعد دراسات لمرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وماهية احتياجات الإعمار وماهي المجالات والتكلفة المحتاجة، نحن نعمل الآن على خطة لما بعد النزاع، أي مرحلة الإعمار لإنعاش الاقتصاد".

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الهدف من المشاركة في مجلس الأعمال العربي الروسي: "هو السعي من خلال هذه الفعاليات لحث الشركات والدول على أن تبقى قريبة في مسألة إعادة الإعمار، لأننا حقيقة نحتاج إلى استثمارات ضخمة في إعادة الإعمار في الدول العربية ما بعد الحرب، فإعادة إعمار أي دولة يحتاج لنحو 600 مليار دولار، بسبب تدمير الكثير من البنى التحتية، وبالتالي، فنحن ندعو من خلال هذه الفعاليات إلى المساعدة في الإعمار".