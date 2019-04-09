الاتحاد الأوروبي يدعو الخرطوم إلى السماح بتنظيم المظاهرات السلمية

بروكسل/ الخليج 365

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، السلطات السودانية إلى السماح بتنظيم المظاهرات السلمية المطالبة بتنحي النظام.

وأفادت "دائرة العمل الخارجي" في الاتحاد الأوروبي، أن "الشعب السوداني برهن عن ثبات مميّز في مواجهة العقبات غير العادية التي واجهها على مدى سنوات"، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أعداد الذين خرجوا في الاحتجاجات منذ السبت الماضي "غير مسبوقة".

وأضاف "يجب أن تكسب الحكومة ثقة أولئك المحتجين عبر اتخاذ إجراءات ملموسة".

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ويعتصم محتجون منذ أربعة أيام، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رغم محاولات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وصباح الثلاثاء، أفاد شهود للأناضول، أن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين، فيما قالت المعارضة إن ذلك أسفر عن سقوط قتيلين، دون صدور تعليق رسمي حتى الساعة 10:00 (ت.غ).

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وكانت قد بدأت بالتنديد بالغلاء، وتطورت لاحقًا لتتحول إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير.



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