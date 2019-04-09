واشنطن تدعو لوقف العنف ضد متظاهري السودان

واشنطن/ الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، الحكومة السودانية إلى "وقف استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذي يطالبون برحيل الرئيس عمر البشير.

وقال تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، في تغريدة: "ندعو حكومة السودان إلى وقف كل أشكال العنف ضد المتظاهرين، بما في ذلك الاعتصام الحالي"، بحسب قناة "الحرة" المحلية.

ويعتصم محتجون سودانيون منذ أربعة أيام، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رغم محاولات الأمن تفريقهم باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع.

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وحذّر مساعد الوزير من أن "أي قرار باستخدام العنف ضد المدنيين في الأيام القادمة سيؤثر على كل نواحي العلاقات الثنائية مع حكومة السودان".

وأشاد "ناغي" بسلمية التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية قبل نحو أربعة أشهر، "خاصة في ظل القمع العنيف من قبل بعض المؤسسات الأمنية بحكومة السودان".

وصباح الثلاثاء، أفاد شهود للأناضول، أن قوات أمنية حاولت تفريق المتظاهرين، فيما قالت المعارضة إن ذلك أسفر عن سقوط قتيلين، دون صدور تعليق رسمي حتى الساعة 9:00 ت.غ.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وكانت قد بدأت بالتنديد بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.