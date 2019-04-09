غوتيريش يحث على وقف فوري للمعارك في ليبيا وبدء حوار سياسي

علاء أبو العينين / الخليج 365
حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية على وقف فوري للمعارك في طرابلس وحولها، وبدء حوار من أجل التوصل إلى حل سياسي.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث الرسمي غوتيريش، عبر بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "يحث على الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية من أجل خفض التصعيد ومنع نشوب صراع شامل".
وأضاف أن الأمين العام "يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى البدء فورا في حوار للتوصل إلى حل سياسي، والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا (غسان سلامة) على استعداد لتسهيل هذا الحوار".
وذكّر غوتيريش "جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان سلامة جميع المدنيين"، مؤكدا أن كل الليبيين "يستحقون السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان"، حسب البيان ذاته.
يتبع//
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