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صحيفة الخليج الالكترونية
أنقذت قوات حرس الحدود في منطقة جازان، بمعاونة سفينة سعودية، طاقم سفينة تجارية تحمل علم بنما تعرضت لحريق في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وكان حرس الحدود، تلقى أمس نداء استغاثة من السفينة بنشوب حريق هائل، وعلى الفور قامت سفينة سعودية قريبة من موقع الحادث بالتوجه للإنقاذ.
فيما تحركت العشرات من سفن الإنقاذ والإطفاء والزوارق السريعة التابعة لحرس الحدود نحو السفينة المنكوبة، وجرى إنقاذ الطاقم المكون من 31 بحاراً.
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق سفينة في #البحر_الأحمر.. و #حرس_الحدود بجازان ينقذ طاقمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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