قوات_الاحتلال تقتحم محافظة الخليل وتعتقل أربعة فلسطينيين

الخليج - واس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من محافظة الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن جيش الاحتلال اعتقل أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل، واقتادهم بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، إلى جهة غير معلومة، فيما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدتي السموع وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي الظاهرية ودورا، ومخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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