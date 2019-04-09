الذهب يرتفع مُجدداً مع تراجع #الدولار

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صحيفة الخليج الالكترونية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قُرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع والذي لامسته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1299.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار عند 1303.61 دولار في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 إلى 1303.20 دولار للأوقية.
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