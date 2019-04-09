جدوى تتوقع وصول #تاسي لمستوى 10 الاف نقطة خلال مايو

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت شركة جدوى للاستثمار ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” إلى مستوى 10 الاف نقطة في مايو القادم أو نحو ذلك، خلال الفترة التي تسبق تدفق الدفعة الأولى المتصلة بالانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة .

ورجحت “جدوى” استمرار زخم الارتفاع في مؤشر”تاسي” في الشهور القادمة، مستبعدة أن يمر سوق الأسهم السعودي بتجربة التصحيح القوية بعد إدراجه في مؤشر مورغان ستانلي للاسواق الناشئة في مايو، كما حدث لبورصات دبي وأبوظبي وكراتشي، معللة ذلك بان عملية انضمام السوق السعودي تختلف عن الاسواق الاخرى. ، وانه بشكل أساسي، ستكون هناك دفعات متعددة من الاموال غير النشطة الواردة من مؤشر فوتسي ومؤشر مورغان ستانلي ستتدفق بصورة متزامنة طوال عام 2019 ومطلع عام 2020 .

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وبحسب “جدوى” ارتفع مؤشر”تاسي” منذ بداية عام 2019 بنسبة 15%، و يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في أربع سنوات، مضيفة إلى جانب تموضع المستثمرين قبيل ورود الدفعة الاولى من التدفقات غير النشطة والمتعلقة بإدراج “تاسي” في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة فان هناك مجموعة عوامل دعمت نمو “تاسي” خلال الشهور الأخيرة.

وانه من بين هذه العوامل ،ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى إلى مستوى 65 دولار للبرميل،خلال الربع الأول من العام الجاري، وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة السعودية في نهاية عام 2018 عن أكبر ميزانية عمومية على الإطلاق إضافة إلى ذلك، ساعد وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية على حدوث انتعاش في التدفقات المالية باتجاه الأسواق الناشئة عموما، و أن الجهود المبذولة ، باتجاه تحقيق أهداف رؤية 2030 والاهداف المضمنة في برنامج التحول الوطني، شكلت عاملا أساسيًا في دعم السوق السعودي.

وتوقعت “جدوى” أن يؤدي الادراج في كل من مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إلى تدفقات بنحو 64 مليار ريال كأموال غير نشطة خلال فترة عام حتى مارس 2020، مضيفة ان مشتريات الاجانب خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 12 مليار ريال، وهو مايزيد عن ضعف مشترياتهم خلال العام 2018 ككل.