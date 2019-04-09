شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» بجازان ينقذ طاقم سفينة تجارية احترقت في المياه الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أنقذت قوات حرس الحدود في منطقة جازان، بمعاونة سفينة سعودية، طاقم سفينة تجارية تحمل علم بنما تعرضت لحريق في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

وكان حرس الحدود، تلقى أمس نداء استغاثة من السفينة بنشوب حريق هائل، وعلى الفور قامت سفينة سعودية قريبة من موقع الحادث بالتوجه للإنقاذ.

فيما تحركت العشرات من سفن الإنقاذ والإطفاء والزوارق السريعة التابعة لحرس الحدود نحو السفينة المنكوبة، وجرى إنقاذ الطاقم المكون من 31 بحاراً.