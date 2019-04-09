الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في ليبيا

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ليبيا - صورة أرشيفية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية قرب العاصمة الليبية طرابلس. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن جوتيريش "يذكّر بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، ويدعو جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري في حوار بهدف إيجاد حل سياسي". وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أكد، في وقت سابق، أن الجيش الوطني الليبي "أخذ التكليف" من البرلمان الشرعي ونوابه بشأن معركة تحرير طرابلس.
واعتبر صالح أن الجيش "يطبق الدستور بملاحقة المجموعات المسلحة وطردها من العاصمة"، مشددا على أن "الجيش الليبي لم يذهب إلى طرابلس للسيطرة عليها وإنما لطرد المجموعات المسلحة". وتجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومسلحين تابعين لحكومة الوفاق عند محور "وادي الربيع" جنوب طرابلس.وأجرت الممثلة العليا للأمن
واعتبر صالح أن الجيش "يطبق الدستور بملاحقة المجموعات المسلحة وطردها من العاصمة"، مشددا على أن "الجيش الليبي لم يذهب إلى طرابلس للسيطرة عليها وإنما لطرد المجموعات المسلحة". وتجددت الاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي ومسلحين تابعين لحكومة الوفاق عند محور "وادي الربيع" جنوب طرابلس.
وأجرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اتصالا هاتفيا، أمس الإثنين، بالمبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، لبحث الوضع المتدهور ميدانيا في البلاد، مؤكدة أنها أرادت توصيل رسالة أوروبية موحدة مفادها أن الاتحاد جاهز لدعم العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد. (التفاصيل)
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