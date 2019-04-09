حريق في مقر القيادة العامة للجيش السوداني

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قال شهود عيان إن حريقا اندلع، اليوم الثلاثاء، داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني. وأكد شهود العيان لوكالة الأنباء الألمانية تصاعد أدخنة من داخل المقر، دون أن يتم معرفة أسباب ذلك. كانت قوات من الجيش السوداني، قد تصدت، فجر الثلاثاء، لمحاولات فض اعتصام لآلاف المتظاهرين السودانيين الذين احتشدوا بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عبر إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود وأحد المتظاهرين قولهم إن عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب هم من أطلقوا الغاز المسيل للدّموع لتفريق المتظاهرين.

وأكد تجمع المهنيين أن القوات المسلحة تصدت للقوات المهاجمة للاعتصام وفتحت بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين. وأفاد شهود عيان بمقتل جنديين من الجيش السوداني وعنصر من قوات الأمن في الاشتباكات الدائرة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وطالب تجمع المهنيين المعتصمين بالبقاء أمام مقر قيادة الجيش السوداني

وأكد تجمع المهنيين أن القوات المسلحة تصدت للقوات المهاجمة للاعتصام وفتحت بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين. Advertisements وأفاد شهود عيان بمقتل جنديين من الجيش السوداني وعنصر من قوات الأمن في الاشتباكات الدائرة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم. وطالب تجمع المهنيين المعتصمين بالبقاء أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، والاحتماء في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بأن تبادلا لإطلاق النار وقع في منطقة الاعتصام، مضيفا أن المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم أصروا على البقاء في مواقعهم. وتأتي هذه التطورات، بعد بيان أصدرته الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني في السودان إثر اجتماع برئاسة البشير أكدت فيه علي ضرورة التمسك بالحوار كوسيلة لمعالجة قضايا البلاد.

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