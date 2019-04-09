بعد 5 أيام من القتال الضاري.. هذه آخر مستجدات الحرب في ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دخلت العملية العسكرية التي أعلنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الخميس الماضي، يومها السادس، دون حسم الحرب في تلك المناطق.
وتدور الاشتباكات حالياً على محورين رئيسين جنوبي العاصمة: الأول هو "مطار طرابلس الدولي" والثاني في منطقتي عين زارا ووادي الربيع، وسط كر وفر من الجانبين.
وفي الساعات الأخيرة، قصفت طائرة حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، صباح اليوم الثلاثاء، "مطار طرابلس الدولي" الذي تسيطر عليه قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب شهود عيان.
وأفاد الشهود بأن الطيران الحربي قصف المطار، بعد أن كان يحلّق في سماء المنطقة (جنوبي العاصمة) منذ ساعات الصباح الأولى.
وذكر الشهود أن محيط المطار لم يشهد مواجهات مسلحة، الثلاثاء، بعد أن ظل خلال الأيام الماضية مسرح قتال بين قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً وقوات حفتر الذي يقود الجيش في الشرق.
وشهد المطار بين الجانبين عمليات كر وفر، وهو ما يفسر تبادل الطرفين إعلان السيطرة عليه، والذي يعدّ بالنسبة لقوات حفتر محطة استراتيجية للانطلاق نحو العاصمة؛ رغم كونه لا يعمل حالياً، وفق ما بينته الوكالة.
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