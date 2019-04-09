أعلنته أمريكا منظمة إرهابية.. ما هو الحرس الثوري الإيراني؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصنيف واشنطن الحرس الصوري الإيراني منظمة إرهابية، وما أعقبه من إعلان طهران القوات الأمريكية منظمة إرهابية.

وقبل ساعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف إيراني" target="_blank">الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، في حين اعتبر مجلس الأمن القومي الإيراني القوات الأميركية في غرب آسيا كمجموعات إرهابية.

ويعد إيراني" target="_blank">الحرس الثوري الإيراني هو أحد أبرز قوات الجيش في البلاد، إذ أسس في عام 1979، بعد الثورة الإيرانية، وكانت مهمته هي حماية الثورة.

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وقائد المجموعة يُبلغ المرشد الأعلى الإيراني بالتقارير مباشرة، في حين يقود الحرس الثوري جزءاً كبيراً من اقتصاد إيران.

ويتكون الحرس الثوري من قرابة 125 ألف عسكري ويتحكم أيضاً في جهاز الأمن "الباسيج" الذي يضم نحو 90 ألف عنصر.

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