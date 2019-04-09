دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة هواوي ستوافق على بيع رقاقات الجيل الخامس في حال طلبتها آبل فقط

بدون أدنى شك، تعتبر هواوي رائدة في مجال تقنيات الاتصالات وخصوصًا الجيل الخامس، وبالرغم من أن أغلب الشركات تعتمد على نتائج الأخرين لتوفير التقنية، فإن هواوي تقوم بتطوير جميع الرقاقات بنفسها سواء لهواتفها أو في الشبكات الكبيرة، لكن الشركة الصينية دائمًا ما كانت ترفض بيع رقاقاتها لمنافسيها في المجال وخصوصًا بالحديث عن الهواتف الذكية.

إلا أن الأمر ربما تغير قليلًا، فبحسب موقع Engadget، فهواوي منفتحة لبيع رقاقات الجيل الخامس Balong 5000 هذه المرة، لكن فقط في حال كان المشتري آبل!

كانت آبل تستخدم رقاقات الاتصال من كوالكوم لفترة من الزمن قبل أن تتحول باتجاه إنتل قبل عامين بسبب مشاكل مع الأولى رغم أنها تتفوق كثيرًا على الأخيرة، وهذا الارتباط سيجعلها تنتظر عام إضافي على الأقل مقارنة مع الشركات الأخرى لإطلاق هاتف آيفون بتقنية الجيل الخامس 5G. لكن لو حصل وطلب رقاقات هواوي فإن الوقت سيصبح أقل.

ربما ستفتح الشركة الصينية لنظيرتها الأمريكية المجال للاستفادة من تقنياتها، لكن ذلك سيمثل ضربة قوية للمناهضين لها وخصوصًا الحكومة الأمريكية التي حظرت هواوي ومازالت تحاربها، أي أنها ستقدم القليل لتحصل على الكثير في المقابل.

التدوينة هواوي ستوافق على بيع رقاقات الجيل الخامس في حال طلبتها آبل فقط ظهرت أولاً على عالم التقنية.