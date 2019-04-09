دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شركة Snap تعيد بناء تطبيق سناب شات على منصة الأندوريد بشكل جذري ظهر على التقنية بلا حدود.

يأتي أحدث إصدار من تطبيق سناب شات بتحديث لواجهة التطبيق البرمجية لدعم مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد بآداء أسرع وتجربة سلسة تحاكي الإصدار الخاص بمنصة iOS.

بدأت شركة Snap خلال عام 2018 في إعادة بناء تطبيق سناب شات بشكل جذري بهدف تحسين آداء تطبيق الأندوريد ليأتي على مستوى الإصدار الخاص بمنصة iOS.

أيضاً لا يأتي هذا الإصدار بتغييرات واضحة في تصميم واجهة المستخدم، أو طريقة التنقل وإستخدام أدوات التطبيق، إلا أن الواجهة البرمجية ستأتي بآداء وإستجابة سريعة وملحوظة في هذا الإصدار، على أن يختفي أي خلل أو تأخر في إستجابة الأدوات.

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وقد أكد مطوري تطبيق سناب شات لموقع Android Authority، على أن العمل على إعادة بناء تطبيق الأندوريد إستغرق الكثير من الوقت للتأكد من إزالة أي خلل في واجهة التطبيق في البداية ومعالجة الأخطاء التي جاء بها الإصدار السابق، وقد تتطلب معالجة هذه الأخطاء إعادة بناء التطبيق بشكل جذري لتفادي ظهور هذا الخلل في الإصدار الجديد.

أيضاً من المقرر أن يتوافق الإصدار الجديد من تطبيق سناب شات مع مواصفات وقدرات الأجهزة الجديدة من هواتف الأندوريد، كما تأتي التحديثات القادمة لتطبيق الأندوريد بمعدل أسرع نتيجة لإعادة بناء التطبيق، حيث من المتوقع أن تتزامن تحديثات التطبيق مع تحديث تطبيق iOS لتتوافق أيضاً المميزات والأدوات في كلا الإصدارين.

المصدر

هذا الموضوع شركة Snap تعيد بناء تطبيق سناب شات على منصة الأندوريد بشكل جذري ظهر على التقنية بلا حدود.