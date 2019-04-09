دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تطلق نسخة الاختبار الأولى لمتصفح ايدج المبني على كروميوم

بعد المشاكل الطويلة مع المستخدمين بسبب متصفحاتها من اكسبلورر وحتى ايدج، فإن مايكروسوفت قررت العام الماضي أن توفر تجربة جديدة لأنظمتها ببناء نسخة مختلفة مبنية على كروميوم النظام الذي طورته قوقل وقام عليه متصفحها الشهير كروم والذي يعتبر الأكثر انتشارًا في العالم.

أما الآن فقد أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق نسخة الاختبار الأولى لمتصفحها الجديد على ويندوز 10. وستقوم الشركة بتحديث النسخة يوميًا في حالة الثغرات، فيما ستقوم بتحديث نسخة المطورين أسبوعيًا في الوقت الحالي. بينما ستطلق لاحقًا النسخة التجريبية “بيتا”، وستتبعها بكل تأكيد بالإطلاق الرسمي.

وسيكون المتصفح الجديد داعمًا لإضافات كروم التي طورتها قوقل، كما سيحمل معه إضافات أخرى من تطوير مايكروسوفت لتحسين تجربة المستخدمين. بجانب ذلك كله، فسيحمل المتصفح معه الوضع الليلي.

طبعًا بسبب كون النسخة هي الأولى للاختبار، فستكون محصورة على بعض اللغات ونظام ويندوز 10 فقط، لكن من المنتظر أن تتاح على أنظمة مثل كروم وماك في وقتٍ لاحق.

التدوينة مايكروسوفت تطلق نسخة الاختبار الأولى لمتصفح ايدج المبني على كروميوم ظهرت أولاً على عالم التقنية.