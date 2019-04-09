دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مشكلة في متجر قوقل بلاي ضمن قسم الألعاب العنيفة والمُصممة للأطفال

بصراحة تتجاوز مشكلات قوقل المتعلقة بالمحتوى المُوجّه للأطفال نطاق خدمة يوتيوب، حيث في هذا السياق عثرت مجلة وايرد “Wired” الأمريكية على العشرات من تطبيقات أندرويد في متجر قوقل بلاي والتي تم تصنيفها على أنها آمنة للأطفال، ولكنها تضمنت محتوى مُغاير، فعلى سبيل المثال تم تصنيف لعبة Mad Max Zombies بتقييم محتوى “PEGI 3″، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث هناك إطلاق النار والكثير من الدماء وما شابه.

فضلًا عن اكتشاف المجلة للعديد من الألعاب قادمة بخيار “الدفع مقابل اللعب”، مع شكوك بتتبع تطبيقات أخرى للموقع وكذلك أذونات الجهاز، بدوره أيضًا أشارت المجلة بأن هناك نحو 52 عنوان من هذا القبيل، وقد تم إرسال 16 عنوان لقوقل، مما استدعى من الشركة إزالة بعضها بشكل كامل، والآخر تم إعادة إصدارها باستخدام تقييمات وأذونات أكثر ملاءمة.

فمثلًا بعد أن كانت لعبة Mad Max Zombies بتقييم PEGI 3 أصبحت الآن بتقييم PEGI 12، وليس من الواضح وحسب المصدر عدد العناوين الأخرى التي تم إعادة صياغتها مرة أخرى.

وعند سؤال قوقل حول هذه المشكلة، أشارت بأنها تستخدم استبيان محتوى لا يقوم بالفعل على فحص الألعاب بالطريقة التي تعمل بها الشركات الأخرى أمثال Nintendo أو متجر مايكروسوفت، بالتالي لا يحتاج مُطوّر الألعاب للكثير من أجل ملائمة الألعاب وتجاوز عوامل تصفية المحتوى، أخيرًا ما لم تكن هناك طريقة أكثر صرامة للتحقق من المحتوى في المستقبل، فقد تضطر إلى التحقق من الألعاب بنفسك قبل السماح للصغار باللعب.

التدوينة مشكلة في متجر قوقل بلاي ضمن قسم الألعاب العنيفة والمُصممة للأطفال ظهرت أولاً على عالم التقنية.