دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Tenaa تزيح الستار عن مواصفات هاتف Meizu 16s

وسط ترقب الكثير من المستهلكين، لأحدث المواصفات الخاصة بهاتف Meizu 16s المنتظر، جاءت Tenaa لتكشف الستار عن الكثير مما يخص هذا الهاتف الأحدث لشركة ميزيو الصينية، كما جرت العادة.

هاتف Meizu 16s

شهدت الأيام الأخيرة ترقبا من جانب عدد من مستخدمي الهواتف الذكية، لكشف شركة ميزيو عن مواصفات أحدث هواتفها، الأمر الذي قامت به كالعادة، هيئة الاتصالات الصينية Tenaa، مع وجود مواصفات هاتف Meizu 16s بين قوائهما المختلفة.

ظهر هاتف Meizu 16s من خلال موقع Tenaa الرسمي، بمعالج 2.8GHZ octa-core، في ظل الترجيح باحتواء الهاتف على شريحة سنابدراجون 855، التي ظهرت في الكثير من التسريبات السابقة.

المواصفات

البداية مع ذاكرة الوصول العشوائي، والتي يتبين أنها تصل إلى 8 جيجا بايت بالنسبة لهاتف Meizu 16s، إلا أن منصتي Geekbench و AnTuTu قد رجحا تمتع نسخة أخرى من الهاتف المذكور، بذاكرة وصول عشوائي تقدر بـ6 جيجا بايت فقط.

يفترض بهاتف Meizu 16s أن يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد باي، وأن يحمل شاشة AMOLED تصل مساحتها إلى 6.2 انش، بدقة تبلغ 1080 * 2232 بيكسل، أما فيما يخص الكاميرات، فيبدو وأن هاتف شركة ميزيو سيأتي مدعما بثلاث كاميرات دفعة واحدة، حيث يشهد الهاتف وجود كاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل، واثنتين في الخلف، بدقة 48 ميجا بيكسل، وكذلك 20 بيكسل.

تشير المعلومات الظاهرة عبر منصة Tenaa إلى تمتع الهاتف بالماسح الضوئي لبصمات الأصابع، كما توضح أنه سيحمل مساحة تخزينية تقدر بنحو 128 جيجا بايت، إضافة إلى بطارية بسعة 3540mAh، مع الدعم بخاصية الشحن السريع، أما عن الألوان الخاصة بهاتف Meizu 16s، فربما يتم الكشف عن الهاتف بـ3 ألوان مختلفة وحسب، هي الأبيض والأسود والأرزق، الأمر الذي يمكن التأكد منه عند الإصدار الرسمي المنتظر.

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كانت بدايات شهر مارس الماضي، قد شهدت إعلان الشركة نفسها عن هاتفها الأحدث حينئذ، Meizu Note 9، والذي لفت الأنظار في هذا التوقيت، بما يحمل من 2 كاميرا في الخلف، بدقة 48 ميجا بيكسل، وكذلك بدعم من جهاز استشعار بعمق يصل إلى نحو 5 ميجا بيكسل، فهل يخطف Meizu 16s أيضا الأنظار كما فعل هاتف الشركة السابق؟المزيد:

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