مقارنة مابين حاسب هواوي MateBook 13 و أبل MacBook Air 2018

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

اذا محتار بين حاسوب MacBook Air 2018 و Huawei MateBook 13 فهذه المقارنة بين الحاسوبين قد تبين لك ما الأفضل

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

التصميم

من ناحية التصميم فالجهازين متقاربة مع اختلاف بسيط بالأبعاد، الـ Huawei MateBook 13 يأتي بجودة تصنيع عالية من المعدن المقاوم للخدش مع شعار هواوي بالخلف وبسماكة 14.9 ملم وبوزن 1.28 كجم، مع وجود منفذين USB-C ومنفذ للسماعات 3.5 ملم.

أما الـ MacBook Air فهو مصنوع من الألمنيوم وبجودة تصنيع عالية مع وجود شعار أبل بالخلف وبسماكة 15.5ملم وبوزن 1.25 كجم، مع وجود منفذين USB-C ومنفذ للسماعات 3.5 ملم.

الشاشة

أما من ناحية الشاشة فالـ Huawei MateBook 13 يأتي بشاشة FullView بقياس 13 انش بحواف نحيفة وتمثل 88% من الواجهة وبسماكة 4.4 ملم، تأتي بدقة 1440 في 2160 بكسل وبكثافة بكسلات 200 بكسل في الإنش وأبعاد الشاشة هي 3:2 وتدعم اللمس ونمط الألوان sRGB بنسبة 100% وتدعم نمط Eye comfort لحماية العين.

أما الـ MacBook Air يأتي بشاشة Retina بقياس 13.3 انش وبألوان أفضل بنسبة 48% من الأجيال السابقة وبدقة 1600 في 2560 بكسل وبكثافة بكسلات 227 بكسل في الإنش وأبعاد الشاشة هي 16:10 وتدعم نمط حماية العين Night Shift وتدعم نمط الألوان sRGB بنسبة 93.3%.

Advertisements

الأداء

من ناحية المعالج والأداء فالـ Huawei MateBook 13 يأتي بخيارين للمعالج من إنتل، الأول هو i5-8265U رباعي النواة والثاني هو i7-8565U رباعي النواة ويأتي بمعالج رسوميات NIVIDIA GeForce MX 150 2GB ويتوفر معالج رسوميات مدمج UHD Graphics 620 للنسخة الإبتدائية من الجهاز ومن ناحية الذاكرة العشوائية فهي 8GB لجميع النسخ والذاكرة الداخلية تتوفر إما ب 256GB أو 512GB جميعها من نوع SSD.

أما الـ MacBook Air فهو يأتي بمعالج انتل i5-8210Y ثنائي النواة بمعالج رسوميات مدمج من إنتل UHD Graphics 617 ومن ناحية الذاكرة العشوائية فهي 8GB والذاكرة الداخلية إما 128GB أو 256GB جميعها من نوع SSD.

وبما أن الحديث عن المعالج والأداء فالتبريد من أهم العناصر المهمة لتقديم أداء أعلى وللحفاظ على مكونات الجهاز من التلف، فالـ Huawei MateBook 13 يأتي بنظام تبريد Huawei Shark Fin Design 2.0 بمروحتين تبريد تزيد قدرتها وتقل حسب أداء الجهاز وتقلل من صوت المراوح بما يتناسب مع أداء الجهاز، أما الـ MacBook Air يأتي بمروحة تبريد واحدة تقلل الحرارة على المعالج.

النظام

من ناحية النظام فالـ Huawei MateBook 13 يأتي بنظام ويندوز 10 الغني عن التعريف ومتوافق بشكل أفضل مع برامج الأوفيس ويدعم التشغيل والدخول ببصمة الإصبع بضغطة زر واحدة أيضاً يدعم ميزة مشاركة الملفات بلمسة واحدة اسمها “OneHop” باستخدام هواتف هواوي بوضعها على المنطقة المخصصة للمشاركة لنقل الملفات بسرعة بمجرد ما تحدد الملفات التي تريد ارسالها تضع الهاتف المكان المخصص وتنتقل الملفات بسهولة،

أما الـMacBook Air يأتي بنظام Mojave من أبل المتوافق مع تطبيقات النظام بشكل أكبر ويدعم الدخول أيضا ببصمة الإصبع بعد تشغيل الجهاز، كما يدعم ميزة مشاركة الملفات AirDrop المخصصة لأجهزة آبل لنقل الملفات بين الأجهزة باستخدام الوايرلس.

ومن ناحية البطارية فالـ Huawei MateBook 13 يعطي تشغيل حتى 10 ساعات من تشغيل الفيديو أو 9 ساعات من الأعمال المكتبية ويدعم الشحن السريع بقدرة 62 واط الذي يمكنه من شحن الجهاز خلال 15 دقيقة ليعطي استخدام ساعتين ونصف ، كما يدعم الشاحن ذو الحجم الصغير شحن الهواتف والأجهزة الأخرى.

أما الـ MacBook Air يعطي تشغيل 12 ساعة من الأعمال المكتبية و 13 ساعة من تشغيل الفيديو ويجي بشاحن بقدرة 30 واط لا يدعم الشحن السريع.

الأسعار

يتوفر الـ Huawei MateBook 13 بثلاث نسخ، الأولى بمعالج i7-8565U وبذاكرة داخلية 512GB وبمعالج رسوميات MX 150 2GB وبلون رمادي وبشاشة تدعم اللمس بسعر ”4999“ ريال سعودي، النسخة الثانية بمعالج i7-8565U وبذاكرة داخلية 512GB بلون رمادي بسعر “3999” ريال سعودي ، النسخة الثالثة بمعالج i5-8265U وبذاكرة داخلية 256GB بلون فضي بسعر ”2999“ ريال سعودي.

أما الـ MacBook Air 2018 يتوفر بنسختين بنفس المعالج وتختلف فيها السعة التخزينة، الأولى بسعة 128GB بسعر “5199” ريال سعودي والثانية بسعة 256GB بسعر ”6099“ ريال سعودي

بعد هذه المقارنة برأيك من الأفضل بين الجهازين من ناحية المواصفات والأسعار؟

التدوينة مقارنة مابين حاسب هواوي MateBook 13 و أبل MacBook Air 2018 ظهرت أولاً على عالم التقنية.