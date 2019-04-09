شكرا لقرائتكم خبر عن السفير ناصر كامل يبحث مع الحريرى دور لبنان فى الاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى الجهود التى يقوم بها الاتحاد من أجل الدول الأعضاء، مبرزا الدور الرئيسى للبنان فى العلاقات الأورو-متوسطية وتراثه المتوسطى الغنى.

كما تناول لقاء السفير ناصر كامل وسعد الحريرى عددا من مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط التى يستفيد منها لبنان وسبل انخراط لبنان فى أنشطة ومشروعات الاتحاد.

يأتى لقاء السفير ناصر كامل بسعد الحريرى فى إطار زيارته الأولى إلى لبنان منذ توليه مهام منصبه بهدف التواصل مع الدول الأعضاء فى الاتحاد من اجل المتوسط وكذلك المشاركة فى (أسبوع بيروت السابع للمياه).

وصرح السفير ناصر كامل اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا خدمة ومساعدة بلدان البحر المتوسط ​​على تحقيق أهدافها نحو الأمن المائي، وإنشاء اقتصادات قادرة على مواجهة المناخ، وتخطيط أفضل لتخصيص موارد المياه، وتعبئة الاستثمارات من أجل إمدادات المياه الاكثر موثوقية.

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وقال إن الاتحاد من أجل المتوسط ​​يعتبر - دائما - المياه أداة للتنمية والازدهار والأمن فى البحر المتوسط، مشددا على أن القضايا الحالية المتعلقة بالمياه التى نواجهها تشكل اليوم واحدة من التحديات الرئيسية عبر الحدود فى منطقتنا.

وأضاف أن عوامل الضغط المصاحبة لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والتحضر، وتزايد عدد السكان تشكل كذلك تحديا خطيرا لكل من جودة وتوافر موارد المياه فى منطقتنا، منبه من ان الاعتماد القوى للعديد من القطاعات يهدد النمو الاقتصادى ويمكن أن يؤدى إلى اضطرابات اجتماعية، والتى بدورها يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التحديات الإقليمية القائمة مثل الهجرة.

يشار إلى أن (أسبوع بيروت السابع للمياه)، الذى نظمته وزارة المياه والطاقة اللبنانية بدعم من مجلس المياه العالمي، قد شارك فيه محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري.