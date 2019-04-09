شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 484 ألف مصرى يشكلون 17% من العمالة الوافدة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "آراء" الكويتية للبحوث والاستشارات، أن مصر تُشكل ثانى أكبر دولة مصدرة للعمالة إلى الكويت، وذلك بعد الهند التى تتصدر قائمة الدول الأكثر عمالة فى الكويت.

وأوضحت "آراء" الكويتية - فى مؤشرها الشهرى لثقة المستهلك، بالتعاون مع جريدة "الأنباء" الكويتية - أن مصر تحتل المركز الثانى للعمالة فى الكويت، بواقع 484 ألف عامل يشكلون 17% من العمالة الوافدة، بينما تتصدر الهند القائمة بنحو 888 ألف عامل، يشكلون 37.8% من العمالة الوافدة.

وأضافت أن الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، تشير إلى أن عدد سكان الكويت، بلغ نحو 4.6 مليون نسمة، يشكل الكويتيون منهم 30.3%، فى حين يبلغ عدد العمالة فى الكويت فى نهاية الربع الثالث من العام قبل الماضي، 2.084 مليون عامل، دون احتساب العمالة المنزلية، التى تبلغ 689 ألفا، ليصبح مجموع العمالة الكلى 2.773 مليون عامل.

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وفيما يتعلق بمؤشر "آراء" للدخل الفردى، أوضحت أن متوسط الأجر الشهرى للموظف الكويتى يبلغ 1780 دينارا، وللموظفة الكويتية 1274 دينارا، بينما معدل الدخل للعامل الوافد فى القطاع الحكومى بلغ 724 دينارا، و646 للوافدة العاملة فى هذا القطاع.