شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: قوات الأمن السودانية تحاول تفريق المعتصمين خارج وزارة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة رويترز عن شهود أن قوات الأمن السودانية أطلقت النار فى الهواء فى محاولة جديدة اليوم الثلاثاء لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع. وقال الشهود إن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات بيك أب. وهذه هى المرة الثانية التى تحاول فيها قوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم. Advertisements وفى المحاولة السابقة، تدخلت قوات من البحرية السودانية صباح اليوم الثلاثاء لحماية المتظاهرين.

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