شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيفها بالتزامن مع انتخابات الكنيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وسريعة فى أرجاء المسجد المبارك، وسط استماع لشروحات حول الهيكل المزعوم ومحاولات لإقامة صلوات وشعائر تلمودية فيه.

وكان ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا أنصار هذه الجماعات للمشاركة الواسعة فى اقتحام الاقصى اليوم تزامنا مع انتخابات "الكنيست" للمطالبة بتقسيم المسجد واغلاق مصلى باب الرحمة نهائيا.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى دفعت فيه سلطات الاحتلال بالمزيد من عناصر وحداتها العسكرية وما يسمى بقوات حرس الحدود إلى مدينة القدس المحتلة، ومحيط البلدة القديمة، والبؤر الاستيطانية فى المدينة تزامنا مع بدء الانتخابات لبرلمان الاحتلال "الكنيست" التى بدأت صباح اليوم، علما أن أجهزة الاحتلال أعلنت الليلة الماضية، انتهاء استعداداتها لهذه الانتخابات بنشر قواتها بشكل معزز وبفرض طوق أمنى شامل على دخول الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية للقدس وأراضى عام 48، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وشملت التعزيزات تسيير دوريات عسكرية وشرطية راجلة ومحمولة وخيالة، ونصب المتاريس والحواجز العسكرية فى العديد من شوارع وطرقات المدينة وعلى بوابات البلدة القديمة والمناطق القريبة من خط التماس غربى القدس.