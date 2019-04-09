بسبب شجرة... غضب في السعودية والسلطات تتدخل (فيديو+صور)

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشجرة، وقد شبت في أسفل جذعها النار حتى أنها باتت معرضة للسقوط. وأثار الحادث ردود فعل غاضبة من جانب نشطاء البيئة في المملكة، لتتدخل الجهات المعنية في المحافظة لإصلاح الضرر الذي لحق بالشجرة وإعادتها للحياة. وحضر العاملون في بلدية القويعية والحماية المدنية وقاموا بتطويق الجذع بكميات تراب كبيرة بهدف إحياء الشجرة من جديد.

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