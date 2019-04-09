العراق... اعتقال عصابة تتاجر في البشر

وقالت قيادة الشرطة في بيان نقتله "السومرية نيوز" إن "قوة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على عصابة للاتجار بالبشر في منطقة الزعفرانية ببغداد".

وأضافت الشرطة أن "العصابة مكونة من سبعة أشخاص ثلاثة رجال وأربع نساء".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة أصوليا".