السعودية ترحب بتصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الثلاثاء، ترحيبها بتصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بالخارجية لم تسمه إن القرار الأمريكي "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب".

وأكد المصدر أن "القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

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وشدد على "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت واشنطن إدراج الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير كبير في النظام السياسي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.