الرئيس السوداني: حفظ الأمن وطمأنة الناس "أولوية"

اسطنبول/ عماد مطر/ الخليج 365

ترأس الرئيس السوداني عمر البشير، اجتماعاً للمكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) الذي يتزعمه، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا".

وأفادت "سونا" الثلاثاء، في تغريدة، أن الاجتماع انعقد مساء الإثنين، وذلك بالتزامن مع اعتصام آلاف المحتجين أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.

وقال الرئيس السوداني خلال الاجتماع، إن "حفظ الأمن والاستقرار أولوية وإن الشعب السوداني يستحق الطمانينة"، بحسب المصدر.

وأكد البشير أن السودان "سيعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكا، مشيرًا لأهمية استخلاص العبر والدروس".

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وأوعز المكتب القيادي، إلى عضوياته في المركز والولايات "باليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في إدخال الطمأنينة وتطبيع الحياة العامة"، وفق وكالة "سونا".

وصباح الثلاثاء، أفاد شهود للأناضول، أن قوات أمنية حاولت تفريق المتظاهرين مستخدمةً الرصاص والغاز المسيل للدموع.

وأفادت المعارضة أن عملية تفريق المتظاهرين أسفرت عن سقوط قتيلين فجر الثلاثاء، دون صدور تعليق رسمي حتى الساعة 7:00 ت.غ.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وكانت قد بدأت بالتنديد بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.