"العشائر السورية" تفتتح مكتبا في عفرين المحررة من الإرهاب

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

افتتح المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية(معارض للنظام)، مكتباً له في مدينة عفرين(شمال غرب)، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر من الإرهاب.

وحضر حفل الافتتاح نحو 500 شخصية من ممثلين عن الفصائل العسكرية المعارضة، وقادة قوى الشرطة في المنطقة، إلى جانب ممثلي العشائر والقبائل السورية.

وأفاد عضو الهيئة الإدارية للمجلس أبو علي سجو لمراسل الخليج 365، أنهم أتوا إلى هنا ليثبتوا للعالم أنهم موحدين كعرب وأكراد وتركمان، ولن يسمحوا لأحد بتفريقهم.

وأكد سجو أنهم كما حرروا عفرين من التنظيمات الإرهابية، فإنه سيتوجهون إلى شرق الفرات، متعهداً بأن يتم تحرير العشائر العربية من احتلال منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، كما حرروا أخوتهم الأكراد من قبضة ذات المنظمة.

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وافتتح المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية عدة مكاتب في سوريا وتركيا حيث يتواصل مع منتسبيه في البلدين من خلالها.

وتأسس المجلس نهاية عام 2018 بعد اجتماع عام ضمّ ممثلين عن كافة العشائر في قرية سجو شمالي حلب.

وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الارهابية، بعد 64 يوما من انطلاقها.





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