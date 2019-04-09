حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365
افتتح المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية(معارض للنظام)، مكتباً له في مدينة عفرين(شمال غرب)، التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر من الإرهاب.
وحضر حفل الافتتاح نحو 500 شخصية من ممثلين عن الفصائل العسكرية المعارضة، وقادة قوى الشرطة في المنطقة، إلى جانب ممثلي العشائر والقبائل السورية.
وأفاد عضو الهيئة الإدارية للمجلس أبو علي سجو لمراسل الخليج 365، أنهم أتوا إلى هنا ليثبتوا للعالم أنهم موحدين كعرب وأكراد وتركمان، ولن يسمحوا لأحد بتفريقهم.
وأكد سجو أنهم كما حرروا عفرين من التنظيمات الإرهابية، فإنه سيتوجهون إلى شرق الفرات، متعهداً بأن يتم تحرير العشائر العربية من احتلال منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، كما حرروا أخوتهم الأكراد من قبضة ذات المنظمة.
وافتتح المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية عدة مكاتب في سوريا وتركيا حيث يتواصل مع منتسبيه في البلدين من خلالها.
وتأسس المجلس نهاية عام 2018 بعد اجتماع عام ضمّ ممثلين عن كافة العشائر في قرية سجو شمالي حلب.
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الارهابية، بعد 64 يوما من انطلاقها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر "العشائر السورية" تفتتح مكتبا في عفرين المحررة من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.