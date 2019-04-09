ارتفاع #أسعار_النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

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الخليج - واس
تقترب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الثلاثاء، مع استمرار شح الأسواق في ظل تخفيضات في الإمدادات تقودها أوبك وعقوبات أمريكية ضد إيران.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي عند 71.34 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل.
كما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018 عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.
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