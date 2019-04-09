إصابة 3 معلمات والسائق على طريق عشيرة

الخليج - خالد الهديبي أصيبت ٣ معلمات وسائقهن بإصابات وصفت بالمتفرقة اثر حادث مروري مروع وقع لهم صباح اليوم الثلاثاء على طريق عشيرة . وفي التفاصيلع ان حافلة نقل مدرسي خاصة تقل 3 معلمات كانت تسير على طريق عشيرة باتجاه مدرسة الغاشية إحدى المدارس الواقعة بشمال الطائف والتابعة لتعليم المهد حيث انحرفت بهن الحافلة واصطدمت بأثنين من اعمدة الإنارة الواقعة بوسط الطريق واقتلعتها بصورة مفجعة مما أدى إلى إنقلاب الحافلة بوسط الطريق

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والاسعافية موقع الحادث وتم نقل المصابين الى مستسفى الامير سلطان بالحوية. Advertisements

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