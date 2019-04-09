مستشفى المؤسس ينجح في علاج شاب من تقوس الساقين

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زينة الفدح
نجح قسم العظام في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة من اجراء جراحة ناجحة لشاب في العقد الثاني من العمر يعاني من تقوس بارز في عظام الساق ، و تطلب ذلك اجراء عملية واحدة خلاف العمليات المألوفة ، و التي تعتمد على التعديل التدريجي بواسطة جهاز تثبيت خارجي يبقى ملازم للمريض لمدة لا تقل عن ستة اشهر .
و أوضح إستشاري جراحة العظام بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود الصالحي أن الشاب تمكن من استعادة إستقامة ساقية بعد إستخدام جهاز التثبيت الخارجي ، حيث كان يراجع العيادة الخارجية بسبب معاناته من تقوس الساقين ، و بعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة و الإشعاعية و المخبرية اللازمة ، لنبدأ بعدها الخطة العلاجية من خلال تقنية تثبيت الجهاز الخارجي ، مبيناً أن الطريقة التقليدية لعلاج مثل تلك الحالات تتم عبر التدخل الجراحي لوقف نمو صفائح النمو في الجهة التي يحدث بها التقوس بشكل يدوي ، و لكنها قد لا تنجح في كل الحالات و قد يستمر التقوس أكثر ، مؤكداً إستعادة الشاب لممارسة حياته الطبيعية و تمتعه بصحة جيدة ولله الحمد .
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