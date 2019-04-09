مستشفى المؤسس ينجح في علاج شاب من تقوس الساقين

زينة الفدح

نجح قسم العظام في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة من اجراء جراحة ناجحة لشاب في العقد الثاني من العمر يعاني من تقوس بارز في عظام الساق ، و تطلب ذلك اجراء عملية واحدة خلاف العمليات المألوفة ، و التي تعتمد على التعديل التدريجي بواسطة جهاز تثبيت خارجي يبقى ملازم للمريض لمدة لا تقل عن ستة اشهر .

و أوضح إستشاري جراحة العظام بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود الصالحي أن الشاب تمكن من استعادة إستقامة ساقية بعد إستخدام جهاز التثبيت الخارجي ، حيث كان يراجع العيادة الخارجية بسبب معاناته من تقوس الساقين ، و بعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة و الإشعاعية و المخبرية اللازمة ، لنبدأ بعدها الخطة العلاجية من خلال تقنية تثبيت الجهاز الخارجي ، مبيناً أن الطريقة التقليدية لعلاج مثل تلك الحالات تتم عبر التدخل الجراحي لوقف نمو صفائح النمو في الجهة التي يحدث بها التقوس بشكل يدوي ، و لكنها قد لا تنجح في كل الحالات و قد يستمر التقوس أكثر ، مؤكداً إستعادة الشاب لممارسة حياته الطبيعية و تمتعه بصحة جيدة ولله الحمد .