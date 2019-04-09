الإنذار_المبكر يحذر من أمطار رعدية وغبار على هذه المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عدة تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية مصحوبة بالغبار والأتربة على عدة مناطق، بينها الرياض.

وأوضحت الهيئة أن مدن الرياض والدوادمي والخرج وعفيف ووادي الدواسر والأفلاج والأجزاء المجاورة، ستشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للغبار والأتربة مما يحد من الرؤية الأفقية، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الـ 12 قبل منتصف الليل.

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وأشارت إلى أن الحالة ذاتها تشمل مدن الطائف والهدا والشفا وبني سعد والكامل والمويه وتربة والخرمة وظلم والأجزاء المجاورة بمنطقة مكة المكرمة، وتبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

أما في المدينة المنورة فستكون بداية الحالة في الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وتشمل المدينة المنورة وآبار الماشي والعلا والعيص وينبع والرايس وبدر والحناكية ومهد والذهب واليتمة والأجزاء المجاورة.

وفي المنطقة الشرقية، ستشهد مدن الدمام وحفر الباطن والقيصومة والخفجي والنعيرية والجبيل والأحساء والأجزاء المجاورة الحالة ذاتها، حتى الساعة الثامنة مساءً، فيما تستمر حتى الساعة التاسعة في مدينتي حائل وبقعاء والأجزاء المجاورة.