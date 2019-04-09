حقيقة تسليم الرئيس السوداني السلطة للجيش

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الرئيس السوداني عمر البشير

قال حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات السوداني الناطق باسم الحكومة، إن التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) ونقلته عنها وسائل إعلام أخرى، وزعمت فيه أن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش، غير صحيح على الإطلاق. وأضاف إسماعيل، في بيان له اليوم الإثنين، أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما، ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا، وأن مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين. وتابع، إن الرئيس البشير سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم الاثنين، للاتفاق على الجداول الزمنية وأجندة ملتقى الحوار.

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن عوض بن عوف، اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان، ولن تفرط في أمنه وسلامة مواطنيه، وأن الجيش لن يتسامح مع مظاهر الانفلات الأمني. وفي لقاء جمع قادة القوات المسلحة، أكد وزير الدفاع السوداني أن "كل السودان بأبنائه ومقدراته أمانة في عنق القوات المسلحة،

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