انت الان تتابع الجيش السوداني يتصدى لمحاولات فض اعتصام الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

تصدت قوات من الجيش السوداني، فجر الثلاثاء، لمحاولات فض اعتصام لآلاف المتظاهرين السودانيين الذين احتشدوا بالقرب من مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عبر إطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود وأحد المتظاهرين قولهم إن عناصر جهاز المخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب هم من أطلقوا الغاز المسيل للدّموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا لليلة الثالثة على التوالي، ولم يحددوا الجهة التي أطلقت النار، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وأكد تجمع المهنيين أن القوات المسلحة تصدت للقوات المهاجمة للاعتصام وفتحت بوابات القيادة العامة لحماية المتظاهرين.

وأفاد شهود عيان بمقتل جنديين من الجيش السوداني وعنصر من قوات الأمن في الاشتباكات الدائرة أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.وطالب تجمع المهنيين المعتصمين بالبقاء أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، والاحتماء في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» بأن تبادلا لإطلاق النار وقع